Fabián Orellana tendrá que hacerle un curioso favor a Ronaldo en el inicio de la temporada del fútbol español

El ex delantero brasileño y campeón del mundo con la Verdeamarela no lo pasa bien como dueño del Valladolid, que no ha podido inscribir los jugadores necesarios para su estreno en la segunda división española y deberá apelar a un Fabián Orellana que quiere irse.