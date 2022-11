Fabián Estay: "Alex Aguinaga me dice que no llevaría a Byron Castillo al Mundial"

Las inconsistencias del caso Byron Castillo han hecho que varios ecuatorianos de renombre se alejen de los micrófonos. Es el caso de Alex Aguinaga, referente de la historia futbolística de Ecuador, que ha estado prácticamente al margen del escándalo que mantiene en vilo a los fanáticos a una semana del Mundial de Qatar 2022.

"Lo de Byron Castillo fue un proceso complicado. No te puedo asegurar dónde nació, pero sí que tiene los papeles", dijo el Maestro hace un par de meses. Pero después del fallo del TAS la óptica varió consistentemente, como se desprende de una conversación que tuvo en México con el chileno Fabián Estay, que revela en diálogo con Redgol.

"Hablándolo con Alex Aguinaga, me parece que los antecedentes que tiene Byron Castillo dentro del pasaporte no son los correctos. Eso es lo que me comentó Alex, un histórico de la selección ecuatoriana. Me dijo 'yo no lo llevaría al Mundial', pensando en el futuro y que en algún momento pueda ser perjudicial, incluso durante la Copa del Mundo", desentrañó el Fabi.

Estay y Aguinaga fueron contemporáneos en los años dorados de la liga mexicana, cuando el chileno triunfaba con América o Toluca y el ecuatoriano, con la playera del Necaxa. Hoy ambos actúan como comentaristas del fútbol azteca, lejos de sus respectivos países, y los años fueron estrechando la relación.

¿Qué pasa si Castillo va al Mundial? Estay cree que "si sigue la investigación, puede ser peor para Ecuador. Pero si los directivos y el técnico están claros y convencidos, porque la FIFA da un veredicto y el TAS, otro; ahí tendrán que tomarlo en cuenta. Es un tema complejo también para el técnico Gustavo Alfaro, que lo tuvo gran parte de las eliminatorias".

El defensor ecuatoriano saltó de Barcelona a León de la Liga MX. "Jugó y fue de menos a más. Es complicado. De repente hay cosas que al jugador se le pasan: no digo que haya actuado de mala fe, porque no lo conozco. A lo mejor fue mal asesorado, pero ya Ecuador recibió un castigo y era muy difícil dejar a Ecuador fuera de un Mundial", puntualizó.

De todas formas, Estay cree que la actuación de Chile pudo ser más decidida. "Chile se equivocó porque en el momento en que tuvo que alegar, no lo hizo. Lo hizo a destiempo. Ecuador ya recibió su castigo por la siguiente eliminatoria, más una multa económica"

Finalmente, el ex medocampista chileno anuncia que seguirá de cerca todo el proceso. "Veremos lo que pasa, si es que Ecuador hace una investigación todavía más profunda de la situación. Pero lo que me dijo Alex, él en lo personal y siendo uno de los mayores ídolos ecuatorianos, es que si él fuera el técnico no lo llevaría al Mundial de Qatar 2022", completó.