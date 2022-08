Ni Iván Morales ni Cruz Azul están en el mejor momento de la temporada pues la goleada 7-0 que sufrieron a manos de América, en uno de los clásicos que tiene la Liga MX, fue un golpe muy fuerte que incluso desencadenó con la salida del entrenador Diego Aguirre por la escandalosa caída.

El delantero sufrió duros reproches de hinchas que se acercaron al centro de entrenamientos del equipo y encararon a los futbolistas a su salida. "Rómpete la madre, sino regrésate a tu país, cabrón", se alcanzó a escuchar entre las cosas que le gritaron mientras atendía medios de comunicaicón.

No es una situación fácil y es por eso que uno de los chilenos más experimentados en el fútbol mexicano, Fabián Estay, habló al respecto. "Realmente no tengo claridad si están solamente han reclamado en las redes sociales con algunos extranjeros, pero algunos, no son todos. Se les da mucha prensa a esta gente que se cree dueños de los equipos, no es la mejor forma. Sí, el resultado fue vergonzoso", apuntó.

El ahora comentarista televisivo cree que las críticas sobre el ex de Colo Colo son excesivas. "Sí, el equipo no mostró claridad y el técnico muy confundido, Aguirre que ya no está. La administración de Cruz Azul también es mala, llegaron delanteros en la fecha 6 y 7 y empezaron a jugar de una vez, sin privilegiar los que estaban ahí, Morales había hecho una pretemporada, había hecho ya un gol y no le dieron la continuidad para ser titular. Cuando las cosas van mal, siempre se van contra los extranjeros".

Es por eso que envió consejos al atacante. "Ojalá tenga la fortaleza, la tranquilidad, para que con el nuevo técnico muestre lo mejor de él para poder jugar. Yo creo que no lo había hecho mal pero llegaron dos delanteros donde le taparon la posibilidad de jugar él", apuntó.

Balance de los chilenos en México

Estay también hizo un recuento de la actualidad de los futbolistas nacionales en el país azteca y empezó por Diego Valdés en América. "Ha andado bien, levantó un poquito estos dos últimos partidos, no había jugado como el semestre anterior. En el clásico contra Pumas también tuvo una buena participación. Yo espero mucho más de Diego porque lo he visto jugar mejor. Todavía creo que puede alcanzar a consolidar el semestre que tuvo el anterior con este, que empezó con muchas dudas. Encontró una posición en el que le va mejor", indicó.

Luego siguió con Joaquín Montecinos en Xolos de Tijuana. "La gente lo quiere mucho, la prensa también en términos generales porque es un tipo que contagia, que ayuda a sus compañeros. Cuando él aprenda a perfilarse mejor, mejor parado para tirar a portería, va a hacer muchos goles. Todo ese tipo de cosas las puede mejorar, perfectamente"

"Los de Toluca lo están haciendo muy bien. Jean Meneses está pasando un momento muy bueno. Si tuviera que hacer un podio pondría a Valdés, Meneses y Huerta. El orden lo puedes tener tú. Meneses recuperó esa alegría de jugar con el técnico. Huerta muy solvente. Lo de Diego es determinante, está más cerca del gol", analizó Estay.