Ex compañero de Teófilo Gutiérrez relata el día que el colombiano lo apuntó con una pistola

En abril de 2012 se enfrentaron por el apasionante clásico de Avellaneda, Racing e Independiente.

La Academia perdió 4-1, pero el partido es recordado por la tremenda trifulca que se armó en el camarín de Racing, donde el colombiano Teófilo Gutiérrez sacó un arma de fuego para amenazar al arquero Sebastián Saja.

Eso era lo conocido hasta ahora, pero el ex defensor albiceleste Patricio Toranzo en conversación con TyC Sports, reveló un detalle desconocido hasta ahora.

“Le habían dicho a Teo que no se haga echar y justo contra Independiente íbamos ganando 1-0 y lo echan. Perdimos 4-1. En el vestuario lo agarra Saja que era bravo y lo invita a pelear, hay un par de piñas y en un momento el colombiano va a la mochila, yo lo sigo y saca un revólver”, cuenta el central que actualmente milita en Almagro, del ascenso argentino.

Agregando que “no sé si era de juguete o de verdad pero me quedé blanco porque me lo puso en la frente y me dijo ‘correte’”-

Fue tal el escándalo ocurrido en el camarín de Racing, que el entrenador Alfio Basile renunció y el delantero colombiano fue enviado a préstamo a Lanús.