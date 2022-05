Ex ayudante de Pizzi: entrenador chileno Manuel Suárez deja el fútbol colombiano por malos resultados

Nadie dijo que sería sencillo, y por eso los chilenos que entrenan equipos del exterior se cuentan con los dedos de una mano. Y en las últimas horas la lista sumó una nueva baja, con la salida de Manuel Suárez del Cortuluá de Colombia.

El técnico y ex arquero nacional deja su cargo después de una racha de ocho derrotas consecutivas, que incluye la del último fin de semana ante Deportes Tolima como visitante por la fecha 18 de la liga colombiana (3-2).

De esta manera y a dos fechas del final de la fase regular, Suárez da un paso al costado de la que se convirtió en su primera experiencia como primer entrenador, luego de ser ayudante de Juan Antonio Pizzi en un ciclo que incluso lo llevó a ser campeón de la Copa América Centenario con la selección chilena.

En esta oportunidad los resultados fueron bastante más ingratos, con participación en la Liga local, la Copa Colombia y la final del torneo de ascenso en 2021 ante Unión Magdalena, para un balance que totaliza cuatro victorias, cinco empates y 12 derrotas, con el 27 por ciento de rendimiento.

Suárez había recibido propuestas de trabajo del fútbol boliviano y contó con varios acercamientos con clubes chilenos, pero no fue si no hasta 2022 cuando el ex golero pudo iniciar su carrera individual en el fútbol de Colombia.

Con la salida de Suárez, sólo quedan cuatro entrenadores chilenos en el exterior, encabezados por Manuel Pellegrini en el Betis de España. Rodrigo Venegas (Blooming de Bolivia), Nicolás Córdova (Al Rayyan de Qatar) y José Luis Sierra (Al Tai de Arabia Saudita), completan la representación nacional en el extranjero.