Francisco Meneghini y Everton no se confían para la vuelta ante Monagas por Copa Libertadores

Everton de Viña del Mar va por la clasificación en la Copa Libertadores 2022. Este martes desde las 19:15 horas, los Ruleteros se trasladan hasta Venezuela para desafiar al Monagas en la vuelta de la segunda fase del torneo.

La ida se inclinó para los Oro y Cielo, luego de imponerse con categoría por 3-0 en el estadio Sausalito. Ahora la misión está en sacar un buen resultado en Maturín para así asegurar el boleto a la tercera ronda y soñar con la zona de grupos.

En la previa del encuentro, Francisco Meneghini conversó con los medios y adelantó lo que será el choque de esta noche. "Obviamente un partido de vuelta es distinto a la ida, haremos ajustes. Pero nuestra idea general y nuestra forma de jugar siempre va a ser la misma, esa es la idea, ser un equipo consolidado pero que sepa adaptarse a distintos escenarios".

Para el técnico de Everton, será vital mantenerse enfocados más allá del marcador global a favor. "Conozco al plantel, he visto un equipo muy maduro con referentes que marcan el camino del trabajo. No nos sobra nada, estando a tope podemos competir con cualquiera pero si nos relajamos nos puede ganar cualquier equipo. La diferencia no es decisiva".

No teme a las ausencias ni al clima de Venezuela

Everton supo marcar diferencias en la ida y se quedó con un triunfo por 3-0 que le permite llegar tranquilo a la vuelta ante Monagas. En Venezuela tendrá que lidiar con la presión del local, sus hinchas y el propio clima de la zona.

"Las condiciones del campo y del clima van a influir, pero no creo que sean decisivos. Creo que aquí en el Sausalito nosotros también aprovechamos las condiciones", reconoció Francisco Meneghini.

Everton tendrá una dura tarea, para la que confían desde los titulares hasta los suplentes. "Tenemos variantes de esquemas y de nombres y las hemos estado trabajando durante casi dos meses en caso de necesitarlas", cerró el DT.