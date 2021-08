El mediocampista colombiano estiró más sus problemas con los toffees y reconoció que no sabe ni los rivales. No jugará y espera oferta para partir.

James Rodríguez vive un turbulento periodo en Inglaterra. El mediocampista no está siendo considerado en el Everton de la Premier League y ahora se mantiene aislado por un contacto estrecho de coronavirus, lo que lo dejará fuera de la próxima fecha ante el Leeds United de Marcelo Bielsa.

Pero mientras todo apunta a que su salida está más cercana que nunca, el jugador da luces y casi no sabe de la actualidad de su equipo. Así lo dejó claro en su cuenta de Twitch, donde lanzó una frase que genera una polémica gigante.

Cuando James comenzaba su último streaming, conversó con algunos de sus seguidores antes de jugar. Fue en ese momento en que le consultaron si estaba aislado por tener coronavirus, algo que negó tajantemente.

James sigue generando polémicas en el Everton de Inglaterra. Foto: Getty Images

"Estoy aislado, pero no tengo covid. Son super estrictos con esas reglas, pero no tengo. Empezaré a entrenar el lunes, creo", señaló de entrada. Aunque lo que vendría después haría estallar a los hinchas del Everton.

Rodríguez reconoció que no tiene idea en lo que están los toffees esta temporada. "El fin de semana no voy a jugar. No sé ni contra quién juegan, si me pueden decir con quién. Creo que es fuera, porque el pasado fue en casa".

En la misma línea, uno de sus espectadores le aclaró que este fin de semana visitan al Leeds United. "Fuera de casa y contra el de (Marcelo) Bielsa. ¡Uff! Partido complicado. Ojalá ganen", lanzó.

Finalmente y pasando a los duelo rumbo a Qatar 2022, donde Colombia enfrentará a Chile, James avisó que no sabe si será convocado. "Para eliminatorias, no sé. Es un tema que no se puede tocar ahora, ya vendrá el momento, pero no lo sé", cerró.