Eden Hazard admite sus problemas físicos: "No sé si mi tobillo volverá a ser el mismo"

Pocos jugadores tuvieron una temporada tan complicada como Eden Hazard en Real Madrid, pero pese a la poca actividad sigue siendo uno de los grandes referentes de Bélgica en esta Eurocopa 2020, esperando dejar todos los problemas físicos que lo han hecho pasar por malos momentos en el cuadro merengue.

Sin embargo, el exjugador del Chelsea reconoce lo difícil que se le ha hecho volver a un buen nivel competitivo. "Nunca he dudado de mis cualidades. Sé lo que puedo hacer en un campo de fútbol. Lo que no sé es si mi tobillo volverá a ser el mismo de hace diez años. Así es la vida", puntualizó en conferencia de prensa.

El 10 de los Diablos Rojos tiene la oportunidad de ser titular por primera vez en la competición continental ante Finlandia, este lunes, con su equipo ya en octavos de final tras haber sumado seis puntos. Espera poder responder a las expectativas y tener un rendimiento destacado en el encuentro.

Sin embargo, no garantiza poder jugar todo el compromiso. "Puede que no juegue los 90 minutos. Veremos cómo me siento. Lo daré todo para jugar lo más posible al máximo nivel. No estoy al cien por cien, pero estoy listo para ser titular. Quiero jugar cada partido y mostrar la calidad que atesoro", añadió.

Hazard, a pesar de las situaciones, no tiene miedo de recaer en las lesiones. "Si pienso en ello, mejor no jugar. Tengo que encarar y hacer mi juego. Necesito ser más inteligente y encontrar soluciones", puntualizó.