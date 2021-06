Mourinho da a conocer sus candidatos para la Eurocopa y reconoce que le ofrecieron dirigir a Inglaterra y Portugal

José Mourinho lamentó no poder dirigir al Tottenham en la final de la Copa de la Liga inglesa. El técnico luso fue despedido justo antes de aquella definición y hoy lo recuerda desde su puesto de entrenador en el AS Roma.

"Gané 25 títulos y medio. La mitad es la final que no jugué con el Tottenham. Me decepcionó no jugarla. Tener la oportunidad de ganar un trofeo con un club que no tiene muchos, era un sueño", señaló el técnico portugués.

Además, habló sobre su forma de actuar en las definicions a penales: "¿Conoce mi historial de penaltis? Perdí dos semifinales de la Champions League por penaltis. Cuando confío a los jugadores mis sentimientos, no funciona. Por ejemplo, en el Chelsea-Liverpool, uno de los jugadores no estaba en la lista. Vino a mí en medio de Anfield y me dijo: ¿Soy el primero o el quinto? Le dije: eres el sexto o el séptimo".

Luego, reveló. "Cuando estaba en el Real Madrid, me ofrecieron dirigir a Portugal. Fue una oferta loca por un trabajo a tiempo parcial. También me ofrecieron entrenar a Inglaterra cuando dejé el Chelsea, pero me di cuenta de que era demasiado pronto. Es el tipo de trabajo que creo que disfrutaré más adelante".

Mou dice que la Inglaterra de Harry Kane es una de las candidatas a ganar la Euro (Getty)

También tuvo palabras para Harry Kane: "Es obvio que es uno de los mejores delanteros del mundo. Disfruté mucho de Kane en el Tottenham. Amo su asociación con Son. Creo que tiene que jugar donde esté feliz. Y creo que es feliz en Inglaterra. Es un tipo muy de la Premier League".

Finalmente, dio a conocer sus candidatos para la Eurocopa: "Inglaterra puede ganar la Eurocopa, pero veo que Francia tiene una plantilla increíble. Aparte de eso, no veo un equipo que sea mejor que los demás".