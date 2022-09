El delantero francés, Ousmane Dembélé, llegó en 2017 al Barcelona con apenas 20 años de edad, después de haber brillado como un teenager en Stade Rennais y Borussia Dortmund.

Un año después se proclamó campeón del mundo con la selección de Francia, tras lo cual no mantuvo el mismo rendimiento, además de ser víctima de variadas lesiones.

En junio terminó su contrato con el Barcelona en medio de una disputa con la dirigencia y todo parecía que dejaría el club, pero finamente decidió renovar.

En una entrevista con RMC lamentó no haber dado lo mejor de sí en los últimos años con el club catalán y aseguró que ahora, con 25 años, está motivado con ganar la Champions League.

"¿Mi estilo de vida en mis primeros años en el Barça? Yo era joven como todos los demás. Pero logré salir de esta situación. Sin embargo, no todo es como la gente imaginaba. De 2017 a 2021 he perdido el tiempo enormemente. He perdido cinco años de mi vida", señaló el extremo galo.

"Tuve muchas lesiones en los isquiotibiales. Si no trabajas, te estancarás. Te vas a hacer daño, si no te fortaleces, me decían. Con Koeman y Xavi, mejoró. Desde ese momento, no he tenido ninguna lesión. Cruzamos los dedos, seguimos trabajando", añadió.

Sobre su momento actual, comentó: "Estoy bien, me siento bien en el Barcelona, tengo la confianza de todo el equipo, de todo el club y estoy feliz. Ahora todo el mundo habla de fútbol, es mejor".

Respecto de su renovación, aseveró: "Con la confianza de Xavi, me vi obligado a quedarme. Tengo muchas ganas de que el Barça vuelva a ganar la Champions League. Hace siete años que el club la ganó".

Finalmente, afirmó: "Personalmente, mi objetivo es ganar la Champions con el Barcelona. Que el Barcelona recupere la Champions, ya hace siete años que la ganó. Ganar títulos: La Liga, la Champions, eso es lo más importante".