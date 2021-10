Este lunes L'Equipe dio a conocer la primera parte de la entrevista que le realizó a Kylian Mbappé, en la que el futbolista reconoció que quiso dejar el PSG en agosto para partir al Real Madrid.

Ahora, el diario francés libera la segunda parte del diálogo que tuvo con el delantero, quien alabó a Lionel Messi y dice estar cumpliendo un sueño al jugar con él en el mismo equipo.

Sobre la llegada de la Pulga, reconoció: "Hay una jerarquía establecida, yo estoy de acuerdo en correr cuando Messi camina, no tengo ningún problema, nada más y nada menos estamos hablando de Messi (risas)”.

“¡Nunca lo imaginé viniendo aquí! Es uno de los pocos jugadores que puse en un cuadro de “imposible que juegue con él”. Para mí, nunca se iba a ir de Barcelona. Saboreo cada momento junto a él. No debemos olvidar nunca que sigue siendo un privilegio. Es alguien que ama el fútbol. Habla con todo el mundo, trata de encajar a su manera, aunque sea un poco tímido. Pero en el campo, no es tímido”, añadió.

También se refirió a la pelea que tuvo con Neymar, cuando fue captado llamándolo "maldito" en el banco de suplentes: "Lo que no puede haber es rencor. Los dos hablamos, yo respeto al hombre y jugador que es y admiro quién es. En ese momento no estaba contento porque no me pasó el balón, también ha sucedido el revés”.

Sobre el camarín del PSG, comentó: “Hemos llenado muchos vacíos. Tenemos un equipo muy competitivo, dispuesto a luchar por todos los trofeos. Todos estamos emocionados. Allí, solo estamos hablando de Messi pero hemos traído a algunos grandes jugadores. Siempre he dicho que quería jugar con grandes jugadores, así que este año estoy servido. Ahora hay más. Depende de nosotros poner todos los ingredientes, de cada uno para ayudar a este equipo y que el colectivo salga a ganar trofeos”.

Finalmente, sobre los rumores de su posible salida de la selección de Francia, afirmó: “Nunca he tocado un euro para jugar para la selección de Francia y siempre jugaré gratis para mi país. Sobre todo, nunca quise ser un problema. Pero desde el momento en que sentí que supuestamente comenzaba a convertirme en un problema y la gente me vio como un problema ... Lo más importante es la selección de Francia, y si la selección de Francia está más feliz sin mí, así lo haré”.