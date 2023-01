Las palabras del presidete de la Federación francesa, Noël Le Graët, sobre Zinedine Zidane le han costado caro. Horas después Kylian Mbappé lo enfrentó públicamente y una representante de jugadores lo acusó de acoso sexual.

Este miércoles el dirigente fue suspendido de su cargo y ahora las grandes personalidades del fútbol fránces se le han ido encima, sobre todo por su intención de conseguir un cargo en la FIFA.

Esta vez Emmanuel Petit, integrante de la selección francesa campeona del mundo en 1998, lo repasó: "Este personaje ni siquiera merece ser mencionado por su nombre. Me avergüenzo de formar parte de la misma familia que él: la del fútbol francés...lo odiamos".

"A este tipo no le gustan los futbolistas. Viste cómo habló de Zizou y Platini , los dos mejores jugadores de las últimas décadas del fútbol francés. ¡Noël Le Graët, todos lo odiamos! ¡Odiamos a este tipo! Lo odiamos porque actúa de manera dictatorial, sabe muy bien cómo funciona el sistema y abusa de ello", añadió.

Luego, reconoció que le extrañó que Didier Deschamps no saliera a defender a Zidane, también compañero de esa generación que triunfó en 1998: "Claro que me choca. Puedo entender su cercanía (a Le Graët). Puedo entender desde un punto de vista profesional que apoye a su presidente. Pero ganamos la Copa del Mundo juntos. Fuimos los primeros en ganar la Copa del Mundo y él era nuestro capitán. Cuando veo que no habla... Aunque sea un tuit diciendo que se desvincula de las palabras de Noël Le Graët, que sólo le pertenecen a él...".

Asimismo, reveló que Deschamps se ha alejado del grupo de jugadores campeones del mundo que se junta todos los años: "Recuerdo de todos modos que a finales de enero todo el equipo de Francia 98 se reunirá como todos los años. Didier Deschamps ya no viene y no sé por qué. Es un silencio ensordecedor. Puede que entre en juego su rivalidad con Zizou, no lo sé. No lo entiendo".

Finalmente, pidió a Infantino que vete a Le Graët: "No pongas a un tipo así en la FIFA. Está causando mucho daño al fútbol francés. No le gustan los futbolistas. Es así de simple".