El hincha suizo que se hizo viral tras pasar del llanto a la euforia en la Eurocopa: "No sé qué me pasó"

Este lunes la selección de Suiza sorpendió a Francia y la eliminó en los octavos de final de la Eurocopa, después de empatar 3-3 y superar al campeón del mundo en la tanda de penales.

Un hincha helvético, que luego fue identificado como Luca Loutenbach, se robó las cámaras en la gradas con su reacciones.

Los suizos abrieron el marcador y pudieron ponerse 2-0, pero Rodríguez se perdió un penal. Luego, Francia remontaría hasta ponerse 3-1, pero Suiza volvió a recuperse y lo empató a 3.

Estas idas y vueltas volvieron loco a Loutenbach, quien lloró tapándose la cara cuando su equipo estaba en desventaja y luego celebró con el empate y los penales.

En diálogo con el medio local Blick, señaló: "No sé qué me está pasando. Creo que todos los que me conocen me escribieron".

"Es el día más hermoso en la historia del fútbol suizo; no debemos tener miedo de estas palabras. Es la culminación del inmenso trabajo de la Federación Suiza, Petkovic y todo el equipo", añadió.