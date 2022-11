El fallo del TAS contra Ecuador ha dejado la grande en la carrera de Byron Castillo. El lateral se quedó fuera de la lista de convocados al Mundial de Qatar 2022, pero su drama puede extenderse a su equipo en la Liga MX, el León.

Este martes en conferencia de prensa, el técnico Renato Paiva abordó lo que ha sido la sentencia que dejó a una de sus figuras más que golpeada. "Mi preocupación fue de inmediato hablar con él, tuvimos una charla por teléfono. Es una situación que empeoró, porque dos días atrás tenía la garantía de alguien de que iba a ser convocado y eso cambió, lo que empeoró las cosas", reveló.

El entrenador recalcó que hasta el sábado, Byron Castillo era uno de los nominados por Gustavo Alfaro en Ecuador. "Cada uno gestiona los grupos como quiere. Ese es el tema. Dos días antes me había dicho que estaba convocado y empezaron a salir las noticias".

Consultado por el estado en que encontró al lateral en su conversación, fue categórico. "Está destrozado, como se puede imaginar, pero hay también jugadores que estaban en las listas y se lesionaron de forma grave y no estarán en el mundial".

"Es joven, tiene que pensar que tiene otras competiciones por jugar y otro Mundial para pelear. Solo una cosa lo ayudará: trabajar aquí, para ganar confianza y el ánimo de un jugador que ama jugar. Tiene que olvidarse de lo que pasó y comenzar a pelear su oportunidad para volver a la selección. Ese es el ánimo que tenemos que darle", añadió.

Renato Paiva también detalló que le dará libre a Byron Castillo para que analice todo lo ocurrido. "Hablé con él y vamos a ver. Le he dado tiempo para que esté con su familia, se recupere de forma anímica, pero le dije que si quería venir ya las puertas están abiertas. Creo que necesita un tiempo con sus queridos en este momento para ver su opción. Me dirá lo que decide y después veremos".

En esa misma línea, dijo que el plantel del León quedó afectado. "Es un golpe duro, por una persona que iba y es parte de la familia. Todos nos sentimos golpeados, pero podría pasar con otros que pueden ir y salir. Es la vida de los jugadores. Saben que en el club pueden ser nombrados para titular, banca o no jugar. Es su vida semanal. Después viene la selección, entonces la vida es de decisiones".

Renato Paiva deja en duda la continuidad de Byron Castillo

Además de confirmar su nacionalidad colombiana, el fallo del TAS contra Ecuador por Byron Castillo reveló otro importante punto. Los documentos tenían información falsa respecto a su fecha de nacimiento, pasando del 10 de noviembre de 1998 al 25 de junio de 1995.

A Renato Paiva se le preguntó por esto y si complicará su continuidad en el León, a lo que respondió con claridad. "Creo que no, pero es un tema que no pasa por el entrenador. Yo tengo que manejar el grupo, pero la parte administrativa es del director deportivo", señaló. "Si hay un tema quien debe decir el presidente y el director. Si el jugador está en el club, yo solo debo decidir si juega o no".

"La decisión fue ayer por la tarde. No he podido platicar con nadie sobre ese tema, llegamos temprano y después si es que hay algo por hablar, el presidente me llamará. Estoy preocupado de mis temas, si me llaman para opinar, es otro tema", sentenció.