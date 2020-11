Erling Haaland le declara su amor al fútbol de Zlatan Ibrahimovic: "Este hombre no es normal"

AC Milan vivía años de penumbras, pero el sol empezó a brillar en el histórico elenco italiano, gracias a una figura que tiene luz propia: el goleador sueco Zlatan Ibrahimovic.

El artillero de 39 años es la máxima figura de la Serie A, y tiene al conjunto lombardo en la cima del Calcio, gracias a su goles y sus piruetas, como la chilena que le hizo a Udinese que significó la victoria.

Todo el mundo habla maravillas del escandinavo, y un colega suyo está impactado por su nivel. Se trata del joven goleador de Borussia Dortmund Erling Haaland, quien sostuvo que Zlatan no es normal.

Erling Haaland habló maravillas de Zlatan - Getty

"Son estadísticas de locura. Es una locura. Tiene 39 años y es así de bueno. Este hombre no es normal", señaló el zurdo a ESPN.

Por otra parte, el noruego habló de su actual campaña con el elenco amarillo en Alemania: "para ser honesto, no pienso mucho en goles. Si hago el trabajo sé que los goles llegarán. No me he trazado un objetivo o algo así. Lo más importante es ganar y jugar bien".

Zlatan Ibrahimovic y Erling Haaland, dos goleadores, de distintas generaciones, pero con el mismo olfalto dentro del área.