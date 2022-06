Antes del término de la última temporada en Europa, el Manchester City dio quizás uno de los mayores golpes del mercado de pases. Los Ciudadanos se metieron una vez más la mano al bolsillo y meses atrás anunciaron un acuerdo para la llegada de Erling Haaland.

El entonces delantero del Borussia Dortmund era una de las cartas de los clubes más importantes del mundo para la campaña 2022/23. El Barcelona y el Real Madrid también estaban en el radar, pero lo cierto es que los ingleses fueron más allá con tal de convencerlo.

Una vez terminó la temporada, Erling Haaland evitó dar mayores detalles de su llegada al Manchester City y se enfocó en su participación junto a Noruega en la UEFA Nations League. Tras brillar anotando goles, el artillero dejó todo listo para su próximo desafío.

Este lunes el Androide llegó hasta la ciudad para estampar la firma y así sellar su vínculo de cinco años con el club. El goleador ya viste los colores del Manchester City y lo disfruta a más no poder, cumpliendo un sueño de niño gracias al pasado de su padre.

Las primeras palabras de Erling Haaland como jugador del Manchester City

El Manchester City ha sacado pecho durante este lunes al oficializar el arribo de Erling Haaland. Los Ciudadanos se tomaron redes sociales, donde sus fotos ya se viralizan y sus primeras palabras ya dan que hablar.

En conversación con el sitio oficial del club, el delantero se mostró más que feliz por poder cumplir el sueño de jugar con dicha camiseta. "Este es un día de orgullo para mí y mi familia", reconoció el goleador.

"Siempre he visto al City y me ha encantado hacerlo en las últimas temporadas. No puedes evitar admirar su estilo de juego, es emocionante y crean muchas oportunidades, lo cual es perfecto para un jugador como yo", agregó.

Erling Haaland no se quedó solo en eso. El delantero también alabó al plantel y su técnico, al que calificó como uno de los más destacados de la historia. "Hay tantos jugadores de clase mundial en este equipo y Pep Guardiola es uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos, así que creo que estoy en el lugar correcto para cumplir mis ambiciones".

Finalmente, dejó claro su objetivo con los Ciudadanos. "Quiero marcar goles, ganar trofeos y mejorar como futbolista y confío en que puedo hacerlo aquí. Este es un gran movimiento para mí y no puedo esperar para comenzar la pretemporada".

Manchester City logra así el fichaje de uno de los delanteros más queridos por los grandes de Europa. Erling Haaland se prepara para su más importante desafío hasta ahora, en el que deberá responder a las expectativas. Aunque el marcar goles, a esta altura, ya parece ser una costumbre.