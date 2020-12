Representante de Haaland rechaza haber negociado con uno de los candidatos a presidente del Barcelona: "¡Fake News!"

Las elecciones en el Barcelona para reemplazar al renunciado Josep María Bartomeu, están que arden y las promesas de campaña van desde volver al ser el equipo poderoso de siempre a contratar a grandes estrellas, como el delantero del Borussia Dortmund, Erling Haaland.

Tanto Emili Rousaud y Josep Maria Minguella aseguraron que irían por el noruego y que incluso habían tomado contacto con el agente del goleador, Mino Raiola. Algo que rechazó de plano el representante.

“Fake news! Nunca he hablado con ningún candidato presidencial del Barcelona sobre Haaland y no lo haré. Si hay un nuevo presidente elegido en enero, me puede llamar", le dijo Raiola a Sport1.

Esto porque Minguella había declarado un día antes que “a nivel personal he hablado con Raiola y tengo exactamente todos los datos si Emili Rousaud sale presidente. Lo tendrá que aprobar el director deportivo. Si lo hiciéramos al revés, empezaríamos mal”,

Es decir, Haaland podría comenzar a negociar para llegar al Barcelona apenas sea elegido el nuevo presidente del club culé.

Pese a que el implacable goleador tiene contrato vigente con el Dortmund, existe una cláusula de salida de 75 millones de euros, algo díficil para la precaria situación económica de los culés.