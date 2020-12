Lothar Matthaus y el presente de Erling Haaland: "Ya no jugará en el Borussia Dortmund y dará el siguiente paso"

Aunque Erling Haaland está lesionado (tendón de la corva) y no jugará más hasta el 2021, sus números son espectaculares y no se cansa de hacer goles con la camiseta del Borussia Dortmund .

Sus 17 goles en 14 partidos tienen obsesionado a más de un mánager en Europa que sueña con comprar su pases, y de paso, sus goles.

Lothar Matthaus en conversación con la página web de la Bundesliga, llenó de elogios al joven noruego, asegurando que "esa positividad que irradia, transfiere al equipo. Por eso creo que Haaland ya no jugará en Dortmund y dará el siguiente paso".

Agregando que "estamos orgullosos de tenerlo en la Bundesliga. El Dortmund tiene que estar contento de haberlo conseguido porque es un delantero que encaja en un club con tantas emociones".

Según el contrato del delantero, su cláusula de salida es de 75 millones de euros que puede hacerse efectiva a partir de 2022, y el propio Matthaus asegura que "vale la pena pagar esa cantidad".

Para el final, el germano comparó a la joya noruega con el ganado del premio The Best. "Erling Haaland es considerado en Dortmund como Robert Lewandowski en el Bayern. Como delantero no solo es responsable de los goles, sino que también se encarga de arrastrar al equipo con él. Es un líder a los 20 años", cerró.