Erick Pulgar sorprende al revelar quién es su jugador favorito y cuál es su mejor gol

Italia es uno de los países más afectados por el coronavirus. Por lo mismo, Erick Pulgar, volante chileno que milita en Fiorentina, respondió una serie de preguntas de sus seguidores a través de sus redes sociales para pasar el aburrimiento.

En ese sentido, hubo dos consultas que destacaron entre sus seguidores de Instagram: ¿quién es su jugador favorito? Y ¿cuál es el mejor gol que ha marcado?

El ex Universidad Católica no lo dudó y respondió claramente: su jugador preferido es Arturo Vidal, quien no se demoró mucho en agradecer y a través de uns historia de Instagram señaló: "gracias crack".

En relación al tanto que más recuerda fue el gol olímpico que le marcó a la Fiorentina cuando él defendía los colores de Bologna. Esto ocurrió el 4 de febrero de 2018. Acá te dejamos ese recordado momento para el volante chileno y que varios aplaudieron en su momento.