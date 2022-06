El Mundial Qatar 2022 está a pocos meses de comenzar, pero en FIFA siguen trabajando por perfeccionar el juego, pensando en disminuir los tiempos en los cobros de las posiciones de adelanto, que muchas veces quedan en manos del VAR, pero ahora para que sean automáticas.

Según precisan en Mundo Deportivo, "la FIFA desea reducir el tiempo de decisión arbitral en las jugadas en las que se aplique la norma del fuera de juego con idea de que no se rompa el ritmo normal de un partido de fútbol automatizándolas".

Es por esto, que están probando tecnologías en el estadio del Sevilla, Ramón Sánchez Pizjuán, para resolver si pueden llevar estos adelantos tecnológicos en el fútbol en el Mundial de Qatar 2022, que comienza en noviembre.

Ejemplo de lo que se está revisando en el 'FIFA EPTS Event', es la instalación de cámaras en puntos específicos, que son capaces de medir una posición de adelanto de forma automática, con una precisión de 5 y 20 centímetros. Algo similar al sistema que se utiliza en el tenis, para detectar si una pelota abandonó la cancha.

"Con la aplicación de sensores en los uniformes de los jugadores y en el balón y la ayuda de múltiples tiros de cámara, los responsables entienden que el estadio sevillista reúnen unas condiciones especiales por su buena visibilidad y perspectiva, además de que el Sevilla dispone de un departamento de I+D+I que ofrece unas condiciones especiales muy bien valoradas por los especialistas de la FIFA", detallan.

Esto fue también apoyado por Sevilla, donde han destacado que la idea de estas pruebas es "ganar certeza y ahorrar tiempo", según afirma el responsable de I+D+I Fútbol del club sevillista, José María Cruz Gallardo.

"La aplicación del fuera de juego automático, donde no exista intervención humana ni posibilidad de error. No es sencillo y requiere muchas pruebas para que todo esté bien calibrado y la tecnología no sea invasiva en los propios jugadores", precisan.

Revisa el proceso en el estadio del Sevilla