Onlyfans es una red social para adultos que cada vez tiene más seguidores a lo largo del mundo. Y las personas que suben contenido a esa plataforma cada vez se las rebuscan más para atraer nuevos suscriptores, llegando a generar situaciones insólitas

La modelo italiana Coyote Cutee, su nombre en la red social, que cuenta con dos millones de seguidores, empezó a quitarse la ropa en el estadio cada vez que el equipo de su ciudad, el Bari, que milita en la Serie B de Italia, hace un gol como local. El problema es que al elenco le ha ido tan bien, que marcha segundo en la tabla de posiciones.

De hecho, en su último partido lo tuvo que hacer seis veces, ya que el Bari se impuso por 6-2 ante el Brescia, y ya se empieza a creer que se podría tratar en la nueva cábala para que el club logre ascender.

El medio Corrierre della Sera dio a conocer la noticia, señalando que la modelo atrae las miradas de los hinchas asistentes en al partido.

Eso sí, la propuesta le podría traer problemas a Coyote, quien empezó a ser investigada por la policía por el delito de exhibicionismo, lo que le podría traer problemas con la justicia con penas que van desde multas hasta algo más grave.

Sin embargo, la modelo se defiende señalando que "no me pagan las productoras pornográficas, por lo que hago todo yo misma: registro, edito y administro las redes sociales".

Además agregó que "no me considero una estrella porno, no soy famosa ni me promocionan las productoras pornográficas. Soy trabajadora independiente".

La italiana será citada a declarar por estos hechos. Dependiendo de lo que resulte de la investigación, podría ser expulsada de por vida de los estadios además de las penas que le puedan caer por la justicia.