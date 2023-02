Por fin: empieza la Copa Libertadores. La máxima competencia del territorio comienza su edición 2023 con tres partidos que animarán la primera ronda. Entre este martes y jueves, seis equipos comenzarán a definir su suerte en el torneo más esperado por los clubes del continente.

Así, la primera fase comenzará sus partidos de ida con Sport Huancayo vs Nacional de Paraguay (martes 7 de febrero a las 21:00 horas), seguirá con Nacional Potosí vs El Nacional de Quito (miércoles 8 a las 21:00 horas) y cerrará con Boston River vs Zamora (jueves 9 de 21:00 horas).

Las revanchas, por su lado, se jugarán una semana después: el martes 14 a las 21:00 horas chocarán Nacional de Paraguay vs Sport Huancayo, el miércoles 15 lo harán Nacional de Quito vs Nacional Potosí y el jueves 16 será el turno de Zamora vs Boston River. Tres equipos pasarán a la siguiente fase.

¿Cuándo debutan los chilenos en Copa Libertadores?

Tras la primera ronda, de donde saldrán tres equipos clasificados, la Copa Libertadores pasará a su segunda fase. Ahí esperan Curicó Unido (tercero en el Campeonato Nacional 2022) y Magallanes (campeón de Copa Chile), los que ya tienen rivales definidos.

Los curicanos chocarán con Cerro Porteño (la ida será el martes 21 de febrero a las 21:00 horas en Chile y la vuelta el martes 28 a las 19:00 horas en Paraguay), mientras que la Academia hará lo suyo ante Always Ready (jueves 23 a las 19:00 horas en Chile y jueves 2 de marzo a las 19:00 horas en Bolivia).

¿Y después? La esperada fase de grupos. Ahí están clasificados Colo Colo y Ñublense (campeón y subcampeón del Campeonato Nacional 2022), los que aún no conocen a sus rivales. El sorteo para esta ronda será recién el 22 de marzo, poco días antes de que comience la competencia.

¿Cuáles son los equipos de la Copa Libertadores 2023?

Chile: Colo Colo y Ñublense (fase de grupos). Curicó Unido y Magallanes (fase previa).

Argentina: Boca Juniors, Racing, Patronato, River Plate y Argentinos Juniors (fase de grupos). Huracán (fase previa).

Bolivia: Bolívar y The Strongest (fase de grupos). Always Ready y Nacional Potosí (fase previa).

Brasil: Flamengo (vigente campéon), Palmeiras, Inter de Porto Alegre, Fluminense, Corinthians y Athletico Paranaense (fase de grupos). Atlético Mineiro y Fortaleza (fase previa).

Colombia: Atlético Nacional y Deportivo Pereira (fase de grupos). Independiente de Medellín y Millonarios (fase previa).

Ecuador: Independiente del Valle, Barcelona y Aucas (fase de grupos). Universidad Católica y El Nacional (fase previa).

Paraguay: Olimpia y Libertad (fase de grupos). Cerro Porteño y Nacional (fase previa).

Perú: Alianza Lima y Melgar (fase de grupos). Sporting Cristal y Sport Huancayo (fase previa).

Uruguay: Nacional y Liverpool (fase de grupos). Deportivo Maldonado y Boston River (fase previa).

Venezuela: Metropolitanos y Monagas (fase de grupos). Zamora y Carabobo (fase previa).