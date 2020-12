Emiliano Vecchio en llamas absolutas: anota de nuevo y es el goleador de la Copa Diego Armando Maradona

Emiliano Vecchio salió con polémica de Bolívar. Por la situación mundial, el cuadro altiplánico manifestó que iba a recortar los dineros del plantel y el ex Colo Colo lanzó que “prefiero irme antes de que me bajen el sueldo”. Así, su contrato fue terminado de manera anticipada.

Cuando buscaba nuevos horizontes, los que lo tuvieron coqueteando con un regreso al fútbol chileno, terminó en su casa: Rosario Central, equipo del que salió en 2007 tras debutar en 2005 para buscar nuevos horizontes. Y se ha transformado en un héroe inesperado.

Y es que el Topo la está rompiendo a sus 32 años en la Copa Diego Armando Maradona, dado que es el goleador del certamen con cuatro tantos, siendo el último el que le convirtió a Patronato este lunes en la boleta 4-0 que le pasó el Canalla a su adversario.Ya en la fase inicial Vecchio le anotó a Godoy Cruz de local y visitante y otro a Banfield.

Al regresar a Arroyito, el ex Unión Española comentó que fue “el día más feliz de mi vida fue cuando el Kily (González) me ofreció volver a Rosario. Antes, por momentos, parecía que no se podía dar, lo había intentado dos o tres veces, pero Dios es grande y me preparó para este momento. Hoy estoy feliz. Cada momento lo disfruto como no lo disfruté nunca. Desde que llegué intento marcarles el camino a los más chicos, que sepan que esta camiseta es muy importante. Hay un sentido de pertenencia con el equipo, hoy hubo ocho de Inferiores. Este es un torneo para mostrar herramientas para que en el próximo torneo estén preparados”.

Rosario Central está en el Grupo A de la Fase Complementación de la Copa Diego Armando Maradona, donde cada líder de zona accederá al premio de consuelo de clasificar para la Copa Sudamericana de 2022.