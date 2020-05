Emanuel Herrera cuenta que quedó congelado al ver a Marcelo Salas y su pasión por River Plate

Dos años le bastó a Emanuel Herrera para triunfar en Chile y dar el gran salto de su vida al Montpellier de Francia. Más de treinta goles entre Deportes Concepción y Unión Española fueron suficientes para dejar una marca.

En conversación con el Instagram Live de Redgol, el actual jugador de Sporting Cristal, no ocultó su fanatismo por River Plate y al ser consultado por un sueño pendiente, el atacante fue sincero.

"Jugar en River Plate, ese era mi sueño. En una selección sería lindo, pero mi sueño más grande es jugar en River Plate", expresó sin titubear.

Emanuel Herrera en Unión Española, Chile

Emanuel Herrera también contó detalles de una pequeña conversación que tuvo con Marcelo Gallardo al momento de enfrentarlo por Copa Libertadores. "Lo enfrenté, le hice tres goles y no me llamó, es más, le dije que iba a jugar gratis y todo, pero no me llamó. Terminaron llevando a Lucas Pratto que les costó una millonada. Yo le dije que iba a gratis, pero no sé como me iba, quizás no como a Pratto, pero les iba a salir barato", explicó entre risas.

Para finalizar, el ex delantero de Unión Española contó quiénes son sus máximos referentes. "Enzo Francescoli y con Marcelo Salas ufff, también. Eran todos mis ídolos en esos tiempos, pero Francescoli les ganó a todos. Cuando vi a Marcelo Salas en Chile quedé congelado", sentenció.