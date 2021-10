Tras la derrota contra Chile la crítica le sigue pegando firme al ex ayudante de Marcelo Bielsa en la Roja, donde incluso nuevamente se habla de que no seguirá al mando en la Eliminatoria tras el duelo ante Bolivia.

En Paraguay sigue doliendo la derrota ante la selección chilena por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, donde el técnico de Paraguay, Eduardo Berizzo, está claro que jugando así se le pondrá cada vez más difícil la tarea.

"Después de la actuación del domingo debemos dar una muestra de cambio", señala en una conferencia de prensa donde la crítica de la prensa paraguaya nuevamente habla de una posible salida del entrenador argentino.

Pese a eso, el argentino y ex ayudante de Marcelo Bielsa en la Roja en el camino al Mundial de Sudáfrica 2010, tiene la película clara si es que deciden sacarlo ante una nueva derrota ante Bolivia, ya que, hasta ahora, solo ha logrado dos victorias en el camino a Qatar.

"Ningún problema con mi contrato, ningún problema con lo económico. La federación no debe preocuparse por mí, no tengo cláusula de salida, no deben pagarme nada por despedirme. Me iré a casa tranquilamente si así sucede, ni reclamando, no deben pagarme nada por despedirme", comenta Eduardo Berizzo.

Más allá de toda la crítica que ha debido recibir estos últimos días, para el entrenador lo más importante es la confianza que debe sentir el equipo, más allá si él sigue o no sigue al mando del barco.

"La clave no soy yo, la clave es confiar en Paraguay. Lo económico aquí no importa en absoluto. Lo único que me concentra y lo único que requiere toda mi energía es que Paraguay gane conmigo o sin mí, pero que gane. Y que todos se sientan paraguayos y confíen en su selección genuinamente. Eso debemos plantearnos todos: si somos genuinos en el apoyo a nuestra selección", destaca.

Paraguay visitará en la altura de La Paz a Bolivia a las 17 horas, donde una derrota podrá lapidar su trabajo como entrenador de la selección paraguaya.

