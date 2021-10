Brayan Hurtado de Cobresal fue citado en Venezuela: "Mis compañeros me apoyan, pero me dicen que no le haga goles a Chile"

Con mucha alegría toma su primera nominación Brayan Hurtado, delantero de Cobresal, que fue llamado a la selección de Venezuela para esta fecha triple de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, donde enfrentarán a Brasil, Ecuador y Chile.

El atacante de 22 años y que suma 10 anotaciones en la presente temporada de Campeonato Nacional, recibió una advertencia de sus compañeros de equipo, pensando en el duelo del próximo jueves entre Chile y la Vinotinto.

"Están todos contentos. Mis compañeros de Cobresal me van a apoyar, pero me dicen que no le haga goles a Chile. Que si hago uno, me van a matar, jajajá. Sería lindo poder debutar. Pero primero espero hacer las cosas bien y conocer al grupo", cuenta Hurtado en conversación con el diario Las Últimas Noticias.

Si bien llegó este año al norte de Chile, donde antes tuvo un paso por el Portland Timbers -donde juega ahora Felipe Mora en la MLS-, asegura que la noticia fue una sorpresa cuando se la contaron.

"Me enteré por mi agente. Me dijo que lo estaba contactando la federación para hacer el trámite de logística. Ahí recién llegó la citación oficial. No lo podía creer, era algo que soñaba desde niño. Espero que sea la primera de muchas. Antes solo había estado citado a la Sub 20", destaca.

Acompañado de Angelys, su novia, Hurtado asegura que poco a poco se ha ido acostumbrado al ritmo de vida del norte. "Me está gustando, la tranquilidad acá en El Salvador es impagable".

"Despierto a las ocho de la mañana cuando entreno, pero en los días libres despierto sin alarma. Me gustan los videojuegos y ver series, además de pasar tiempo con Lupo. Es nuestro bulldog francés, tiene cuatro meses de edad. Es una bendición. En los días malos nos levanta el ánimo, siempre está ahí para nosotros", finaliza.

El partido entre la Roja y Venezuela está programado para el jueves 14 de octubre, en el estadio San Carlos de Apoquindo.

Recuerda que podrás ver todos los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas en vivo y en directo por Redgol. Sólo debes ingresar desde tu dispositivo conectado, a internet fija o wifi y en territorio chileno, para disfrutar gratis del fútbol con la mejor calidad de imagen y sonido.