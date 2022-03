+ Simula ACÁ todos los resultados que le sirven a Chile

En el cierre del compromiso entre Uruguay y Perú por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 se vivió una de las tremendas polémicas de la competición pues en una acción pudo caer el empate de los visitantes ante una pelota que detuvo el arquero charrúa Sergio Rochet sobre la línea.

Son varias las imágenes que hacen pensar que la pelota sobrepasó por completo la raya, por lo que en tierras incaicas hay una molestia enorme por lo ocurrido, siendo una de las voces más fuertes las de Peter Arévalo, quien es periodista de Espn en donde se mandó un tremendo descargo.

El profesional de la comunicación no se guardó nada para apuntar en contra del árbitro brasileño Anderson Daronco, quien fue el principal de este encuentro. "Para mí es un robo absoluto, es vergonzoso, el tipo es mucho músculo pero poca dignidad y poca honestidad", manifestó.

"Daronco nos robó totalmente, el tipo nos robó y el VAR nos metió la mano, así como nos metieron la mano en este Brasil vs Perú en Lima. En una fecha donde el VAR tuvo que ver en el Brasil vs Chile y en el Colombia vs Bolivia y acá en una jugada que necesitaba el VAR, en una jugada que se tenía que decidir por el VAR, a los tipos se les ocurrió decir que no", añadió.

Arévalo siguió con su evidante molestia. "Nos robaron, nos metieron la mano, pisotearon la posibilidad de sacar un resultado importante en Montevideo. ¿De casualidad? No importa, porque el fútbol tiene eso. No interesa si fue rebote o de c**lo, pero hoy le dio la gana a Daronco y al VAR robarnos y quitarnos la ilusión de scar un resultado positivo".

