Guerra entre PSG y la selección de Argentina por nominación Lionel Messi: "No es lógico"

Entre PSG y la selección de Argentina hay hostilidad teniendo a Lionel Messi como principal punto de discusión luego de ser nominado para las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 para la doble jornada de este mes de noviembre a pesar de estar lesionado en los encuentros recientes.

El capitán de la albiceleste no jugó ante RB Leipzig por Champions League ni frente al Bordeaux en la Ligue 1 luego que se diera a conocer que sufría "molestias en los isquiotibiales del lado izquierdo y dolor en la rodilla tras una contusión", según un comunicado oficial hecho por el cuadro parisino.

Este llamado causó una gran molestia en el club francés, que fue expresada por su director deportivo, Leonardo. "No estamos de acuerdo en dejar ir por selección a un jugador que, para nosotros, no está en condición física o que está en fase de rehabilitación. No es lógico, y este tipo de situaciones merecen un acuerdo real con la FIFA", indicó.

Para mayor molestia por parte del equipo, también entró en la citación Leandro Paredes, quien también se esperaba que se reincorpara para después de estos compromiso en el camino al Mundial de Qatar.

Argentina, que es segunda en la tabla de clasificación con 25 puntos, tendrá una doble fecha con dos clásicos en el panorama en las que deberán enfrentarse como visitante ante Uruguay el 12 de noviembre mientras que cuatro días después chocará como local a Brasil.