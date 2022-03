Colombia, con Reinaldo Rueda al mando, pasa un momento complicadísimo en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022: a dos fechas del final, marcha séptimo con 17 puntos, totalmente afuera hasta de repechaje, dos unidades abajo de Chile y se juega todo ante Bolivia de local y Venezuela de visitante.

Y un ex goleador de la selección Colombia, Jackson Martínez, fue categórico con su análisis. “Todos llegan con confianza a la selección. Te puedo decir que sí creo que el funcionamiento, esquema puede afectar el rendimiento, en la parte individual y colectiva. Al entrenador no se le dan las cosas, acorde a lo planeado, no se le dan las cosas”, comentó el ex Porto en ESPN F 90 de su país.

“No puedo decir exactamente si hubo un gran cambio, honestamente. Con los jugadores que hay, la Selección puede ser más atrevida. Creer más desde lo técnico. En el partido contra Argentina, fue duro de ver, con la necesidad de puntos y ver a los jugadores que estaban atrás, esperando. Cuando era un partido más de presionar”, abundó.

Finalmente, fustigó otro aspecto que ha sido apuntado de Rueda. “Los líderes de ahora hay que verlos desde la perspectiva actual, no los que estuvieron. Los líderes son Ospina, James, Falcao, Cuadrado. En un partido tomas decisiones lejanas a lo que el entrenador pide, da la libertad, de acuerdo a como vaya saliendo. Todo jugador tiene la libertad de hacer su fútbol, pero siempre se rige por un esquema, se hace no para uno, sino para todo el equipo. Si no se va por el mismo camino, se daña todo”, cerró.

