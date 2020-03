El relator chileno, Luis Omar Tapia, desclasifica tremenda anécdota con el mismísimo Zinedine Zidane

El destacado y reconocido periodista chileno, Luis Omar Tapia, reveló una sabrosa anécdota de cómo bautizó a Zinedine Zidane de “Harry Potter”, un apodo poco conocido de Zizou pero que el mismo DT del Real Madrid acepta.

“Zinedine Zidane, el genio. El que creó la ruleta, le dio un baile al Deportivo La Coruña y convirtió ese golazo. La noche antes había salido la película Harry Potter y en mi relato, natural, en vez de cantar gol de Zidane digo gol de Harry Potter. Y en ese momento se crea el apodo”, contó el ex relator de ESPN al canal oficial de La Liga de España.

Continuó la narración: “así pasaron un par de años hasta que en Estados Unidos sucede el atentado terrorista en Nueva York. El 2001 Real Madrid y la Roma juegan un amistoso a beneficio de las víctimas y me invita la gente de comunicaciones del Real Madrid a Naciones Unidas. (…) Estaba todo el plantel y la directiva”, añadiendo que “arriba, en la última fila estaba Santiago Solari, que es muy amigo mío, el Cuchu Cambiasso y al lado Zidane”.

Agrega que “mientras hacía una entrevista veo que Solari estaba hablando con Zidane. Termino la entrevista y vienen Solari, Cambiasso y Zidane. Santiago se acerca y lo primero que dice es: Zizou, este es el tipo que te tiene el apodo Harry Potter”.

Pandita concluye la anécdota revelando que “todo muy serio, Zidane me mira y yo estaba nervioso e intimidado, porque no sabía cómo iba a ser su reacción. Tras unos segundos me extiende la mano y me dice: muchas gracias maestro por el apodo. Harry Potter me queda muy bien”.

El actual rostro de Univisión Deportes sentencia que “cada vez que nos cruzamos en vez de llamarlo Zidane le digo: ¡eh, Harry potter! ¿Cómo estás? Y me contesta sin ningún problema”.