El precio de liquidación que piensa pagar Newcastle a Real Madrid por Gareth Bale

Real Madrid hace tiempo está buscando desprenderse de Gareth Bale, puntero galés que no es muy considerado por Zinedine Zidane en la tienda merengue.

Al parecer al fin llegó el equipo que podrá poner los millones que pretende el zurdo, se trata del nuevo rico del fútbol inglés: Newcastle.

Según dio a conocer Four Four Two, el cuadro de la Premier League está dispuesto a pagar cerca de 60 millones de euros por el delantero, mucho menos de los 100 millones de la divisa europea que pagaron los españoles a Tottenham por su carta.

Pero eso no es todo, Newcastle para convencer a Bale está dispuesto a pagar 12 millones de euros por temporada como sueldo, el mismo que obtiene en la Casa Blanca.

El futuro de Bale puede estar otra vez en Reino Unido, aunque en el mercado de pases todo es posible.