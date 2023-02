La vida de Antoine Griezmann desde julio del 2019 marcó para siempre su carrera deportiva. En aquel entonces el jugador francés y uno de los grandes referentes del Atlético de Madrid, tomó la opción de fichar por el Barcelona, luego de cinco temporadas con la camiseta Colchonera, siendo uno de los traspasos más polémicos de la época.

Con el conjunte Culé El Principito no logró tener aquella regularidad que sí tuvo en el conjunto madrileño, siendo un jugador que alternaba entre la titularidad y la suplencia. Con los Blaugranas estuvo cerca de tres temporadas, ciclo suficiente para volver al lugar donde siempre se sintió cómodo: el Atlético de Madrid.

Actualmente el atacante es pieza fundamental para el esquema de Diego Simeone y no olvida el dolor que les provocó al hincha Rojiblanco tras su partida al Camp Nou. “Le había hecho mucho daño a la hinchada. Me dieron todo y al final me fui porque eso es lo que yo quería, lo que necesitaba. Yo como hincha también me habría enfadado mucho. Es lo que me merecía", señaló el jugador.

"Me hice muy pequeño y trabajé para intentar cambiar eso. Los que me conocen saben que necesito esta relación con la afición, necesito su cariño, su apoyo para rendir al máximo nivel", cerró el jugador, aludiendo a su revancha y regreso con la camiseta del Atlético de Madrid.

El presente del Atlético de Madrid

Con 23 fechas ya disputadas en La Liga de España, el Barcelona es quien lidera la tabla de posiciones con 59 puntos, siete más que el Real Madrid (52 puntos), su más cercano perseguidor. El Atlético de Madrid ocupa el cuarto lugar de la tabla con 42 unidades, clasificando de momento a la próxima edición de la UEFA Champions League.

El próximo desafío de los Colchoneros será como local ante el Sevilla, elenco que dirige Jorge Luis Sampaoli. El duelo está pactado para el próximo sábado 4 de marzo en el estadio Metropolitano a partir de las 17:00 horas de Chile.