El Superclásico argentino terminó en un escándalo. Tras la solitaria anotación de Miguel Borja a los 90'+3, la que le dio el triunfo a River Plate sobre Boca Juniors, una tremenda discusión se armó entre ambos planteles: seis expulsados, tres por lado, fue el saldo de la trifulca en el Monumental.

La pena máxima a favor de River se cobró gracias a una falta sobre Pablo Solari, quien ingresó a los 60' y le cambió la cara al cuadro de Martín Demichelis. Borja convirtió el penal en gol y varios jugadores del Millonario corrieron a celebrar en la cara del Chiquito Romero, motivando la gran polémica.

El Xeneize no quedó contento y, tras el partido, uno de sus jugadores cuestionó la validez de la falta que fue cobrada contra el Pibe. "La jugada del penal es muy dudosa", manifestó Sergio Romero, quien no pudo adivinarle el lado al colombiano Borja en el penal luego de la sanción.

"Le pregunté al árbitro si fue y él me dijo que fue claro. Entonces, le dije que vaya a consultar al VAR y veo que no fue al VAR y nos perjudicó. Era una partido que iba a terminar 0-0", manifestó después.

"No es un penal cobrable, es una jugada normal de un partido. ¡El penal no debió cobrarse nunca! Lo raro es que el VAR debió llamar porque claramente no le reventó la pierna, le toca la canillera. ¡Eso no es penal!", dijo el Chiquito, y remató: "En el área de River no se hubiese cobrado".

El entrenador de Boca, Jorge Almirón, no habló en conferencia de prensa tras el encuentro, pero sí dejó claro ante TyC Sports que no consideró que fuera penal para River. "¿Estás loco? No fue penal, nada...", le contestó el argentino a un periodista del mencionado canal.