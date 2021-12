Los que no recuerden a Alan Shearer o no lo vieron jugar pueden tomarse unos minutos para ir a Youtube y salir de la duda. Es que no todos los días Ben Brereton Díaz recibe el elogio de uina figura mundial de ese tamaño, con una carrera absolutamente superlativa.

Máximo goleador histórico de la Premier League, mayor artillero en los 146 años de existencia del Blackburn Rovers y segundo scorer en los 129 años del Newcastle y octavo en los 150 años de la selección inglesa, el Big Al es una figura mitológica del fútbol británico.

Por eso llama la atención que se haya detenido para elogiar a Brereton tras la jornada en que cerró la primera parte de la Championship League con un registro inédito de veinte goles, y seis tantos en la racha de seis victorias que puso a su equipo en carrera por el ascenso.

El delantero chileno es observado desde la Premier League y las grandes ligas de Europa, en una proyección que pocos hacían cuando a mediados de año debutó en la Roja. Pero también la señal de que estamos en presencia de un prodigio.

Así lo reconoce el propio Shearer, que saludó a Big Ben después de que la cuenta oficial de Blackburn repitiera los veinte goles de la presente campaña. "Sigue con tu gran trabajo", le posteó el veterano de 51 años, con veinte emojis de manitos aplaudiendo.

El delantero de la selección chilena (nueve partidos y tres goles), se apuró en agradecer el apoyo del estandarte de los Rovers. Pulgar arriba y carita sonriente en el emoji, Ben se tardó una hora y doce minutos en reaccionar a la leyenda.

Blackburn terminó la primera mitad de la temporada en el tercer lugar de la clasificación, pero sólo un punto por detrás del lider, Bournemouth. Pero en Inglaterra no hay descanso, y el elenco de Ben volverá a la acción este domingo ante Huddersfield Town.

Ben ya está comprometido con la selección chilena para los duelos eliminatorios contra Argentina (27 de enero) y Bolivia (1 de febrero), que privarán al ariete de actuar en tres partidos del ascenso inglés.