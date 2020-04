El lado B de Villanueva: Sueña jugar en el Real Madrid, su ídolo es Zidane y quiere armar una dupla técnica con Luis Jiménez

Todos los futbolistas tienen varias historias ligadas a la actividad que no siempre están dispuestos a confesar o que lo hacen una vez retirados. Sin embargo, Carlos Villanueva se confesó con los micrófonos de RedGol y mostró su lado B: habló sobre su ídolo, el entrenador que más lo marcó, reveló algunas anécdotas, entre otras tantas cosas.

Primero partió contando los proyectos que tiene cuando se retire del fútbol y reveló que ya está haciendo un curso de entrenador para armar una dupla técnica con uno de sus grandes amigos, Luis Jiménez.

“Somos grandes amigos con Luis. Es uno de los mejores amigos que tengo en el fútbol y juntos hemos estado haciendo el curso de entrenador en Irlanda para la licencia A, porque planeamos seguir ligados al fútbol. Queremos armar una dupla técnica, pero ahora estamos viendo quién será el número uno (para hacer dupla). Siempre en las duplas técnicas está muy claro quién es el número uno. Un ejemplo es Héctor Tapia y Miguel Riffo, se sabía que Tapia era el número uno”, señaló.

Villanueva y Jiménez son buenos amigos dentro y fuera de la cancha. (@carlosvillanueva10/)

Luego, reveló algunas historias de su paso en la Premier League, cuando defendió los colores de Blackburn Rovers (2008-2009). “En esa época enfrenté a Fernando Torres, que la estaba rompiendo. También, le cambié camiseta a Javier Mascherano, cuando jugaba en Liverpool. Además, con la ayuda de Di Santos, cuando jugaba en Chelsea, me conseguí la camiseta de John Terry, fue una gran experiencia”.

Sobre sus sueños no cumplidos, confesó que “siempre soñé de jugar en el Real Madrid, yo soy madridista. Mi ídolo es Zidane y banco a muerte a Cristiano Ronaldo, pero Messi es mucho más jugador”.

Además, sobre su mejor compañero y entrenador no dudó y destacó a Fabián Orellana. “Con el Fabi nos entendíamos muy bien dentro y fuera de la cancha. Somos muy buenos amigos (…) para mí, los DT que más me marcaron fueron Raúl Toro y José Luis Sierra”.

Pero eso no fue todo, porque desclasificó una anécdota con Sebastián Roco. “El pelado era el más canchero. Me acuerdo de que cuando Roco jugaba en Deportes Temuco yo entro y el pelado me empieza a putear de la nada, yo tenía 18 años y decía qué onda este loco. Él no se acuerda de ello, pero fue algo cómico”.

Complementó que “Boris Rieloff es un niño. Me acuerdo de sus bailes y sus locuras, hasta el día de hoy. Se recuerda con mucho cariño y los últimos años hemos perdido el contacto, pero éramos muy amigos”.

Finalmente, admitió que tampoco descarta unirse a las comunicaciones, pues le gusta mucho hablar de fútbol. “Me encanta ver fútbol, me gustaría ser comentarista o hablar de fútbol. Los últimos años he dejado de verlo, pero me gustaría estar ligado a ello”.