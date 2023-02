El capitán y delantero de Sarmiento de Junín, Javier Toledo, le provocó una seria lesión a Guido Carrillo: con un codazo, el ex atacante de Colo Colo le voló un par de dientes a Guido Carrillo, quien salió con su rostro lleno de sangre y con mucha molestia, aunque siguió en la cancha.

El ex Colo Colo Javier Toledo le vuela dos dientes a un rival...¡Y queda con el codo lesionado!

Javier Toledo no dejó un gran recuerdo en Colo Colo, pero seguro que más de algún fanático recuerda su paso por Macul, donde hizo apenas tres goles en la temporada 2013-2014: uno en el Campeonato Nacional y dos en la eliminatoria que el Cacique le ganó a El Tanque Sisley de Uruguay por la Copa Sudamericana.

Pasaron los años y este espigado centrodelantero sigue en actividad. A sus 36 años es parte del plantel estelar de Sarmiento de Junín, cuadro que milita en la máxima categoría del fútbol de Argentina. Este sábado 25 de febrero, Tolegol fue protagonista de una jugada muy inusual. Y fuerte, por cierto.

Corrían los 25' del primer tiempo en el duelo que Estudiantes de La Plata igualó 1-1 ante el cuadro adiestrado por Israel Damonte. En ese instante, el cuerpo médico visitante debió asistir a su capitán, quien quedó con un evidente dolor en el codo.

La sorpresa mayor fue al ver cuál había sido el origen de la molestia que sintió Javier Toledo en su brazo izquierdo, el mismo en el que portaba la jineta. En la disputa de un balón aéreo, el "22" le propinó un codazo sin intención a Guido Carrillo, que de todas maneras pudo seguir en cancha. Recién en los 70' fue reemplazado.

Si bien quedó claro que el ex ariete del Cacique no vio al atacante Pincharrata, el golpe que le dio fue durísimo. De hecho, Carrillo perdió un par de dientes en esa acción, que no fue estimada como infracción por el juez central del partido, Andrés Merlos.

La secuencia del codazo de Javier Toledo a Guido Carrillo

Revisa el video del codazo de Javier Toledo que le voló dos dientes a Guido Carrillo