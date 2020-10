El desgarrador mensaje de Mesut Özil al Arsenal: acusa deslealtad tras no ser inscrito en Premier y Europa League

Hay veces en que los futbolistas no tienen las campañas esperadas, pero lo que le está pasando a Mesut Özil ya genera preocupación. El alemán está totalmente cortado del Arsenal y este miércoles recibió un duro golpe para su futuro.

El mediocampista reveló que los gunners no lo inscribieron para la Premier League ni la Europa League 2020/21, quedando fuera del equipo y resignándose a participar solamente con el filial.

Esto desató la ira de Özil, quien emitió un duro comunicado contra el club, con el que renovó en 2018 y al que hasta ofreció pagarle para no despedir a su mascota oficial, acusando deslealtad a su persona.

Özil no está inscrito ni en Premier ni Europa League, teniendo que conformarse con la filial del Arsenal. Foto: Getty Images

"Estoy muy decepcionado con no haber entrado en la lista de la Premier League. Acabo de descubrir que la lealtad es muy difícil de conseguir hoy en día. Siempre he intentado ser positivo y pensar que quizás tendría una opción para jugar. Por eso me he mantenido en silencio", lanzó el 10.

Para Özil, la situación es más extraña tras haber participado en algunos partidos la temporada pasada. "Antes del parón por el coronavirus estaba muy contento con la evolución del equipo con Mikel Arteta e incluso diría que mis actuaciones estaban a un buen nivel".

Finalmente, el alemán dejó un sentido mensaje a los hinchas. "Las cosas cambiaron y no me han permitido jugar más. ¿Qué más puedo decir? Londres sigue siendo mi hogar y siento que aún tengo una gran conexión con los aficionados".