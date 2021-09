Barcelona tuvo que sufrir más de la cuenta en su casa y con su gente para poder rescatar un punto. Este lunes el elenco blaugrana remontó una derrota por casi 90' minutos ante el Granada y sacó un empate 1-1 ante el Granada en el cierre de la quinta fecha de La Liga de España.

El equipo de Ronald Koeman sigue dejando muchas dudas en su juego y en sus ideas, las que escasearon esta tarde en el Camp Nou. Tras el partido, el DT conversó en conferencia de prensa y fue muy autocrítico.

"Nuestro mal inicio nos ha complicado el encuentro. No hemos entrado fuerte, ha sido nuestra culpa. El rival, tras marcar, ha perdido tiempo desde el minuto 2, ha defendido más, no ha dejado espacios... y así es complicado. Hemos mejorado durante el partido. Hemos cambiado y hemos jugado con centros desde las bandas. Hemos puesto energías en puntuar. Queríamos más. Pero un punto es mejor que nada. Merecimos el empate. El equipo tuvo entrega. Hay que destacar la ambición del bloque", lanzó de entrada.

Koeman también enfrentó las críticas en su contra y pidió entender que hay varias bajas. "Depende también de los jugadores que nos faltan, gente que destaca con acciones individuales. Mira la lista de convocados: hicimos lo que teníamos que hacer. No había futbolistas para el 'tiki-taki'. Hay que jugar con nuestro estilo, pero si el partido quiere un cambio hay que hacerlo".

De hecho, el técnico insistió en que todo su planteamiento fue para buscar el triunfo. "Si hay que centrar por fuera, pues... creo que hemos hecho un buen encuentro. Con un poco más de tiempo, podríamos haber ganado. El sistema básico ha sido 1-4-3-3 en la primera mitad, luego había que modificar por cómo iba y para buscar el empate en función de lo que había en el banquillo".

Pero fue ahí que Koeman lanzó una frase que no cayó muy bien en los fanáticos culé. "El Barça de hoy en día no es el Barça de hace ocho años. Jugamos a la manera del Barça, pero no tenemos velocidad en banda porque Coutinho va para dentro, Demir no va mucho en profundidad... y es así. Con Ansu y Dembélé es diferente, tienes más profundidad.... pero no están y hay que buscar alternativas".

El juego que ha mostrado el equipo ante el Granada y lo hecho frente al Bayern Múnich en la Champions League han hecho que varios ya pidan su salida. No obstante, el neerlandés insiste en salir del mal momento. "No voy a hablar más de mi futuro".

Finalmente defendió su forma de buscar el partido de hoy. "No había espacios para jugar en corto ni por abajo y defendían con muchos atrás. Había espacios en la banda para centrar. Por lo menos, empatamos. Apretamos al contrario. Lástima que hemos perdido dos puntos", cerró.