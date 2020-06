El crack mundial que puede dirigir Mario Salas en Perú: "Hay interés de Alianza Lima en que venga Claudio Pizarro"

El sueño de los hinchas de Alianza Lima, equipo que ahora dirige el entrenador chileno Mario Salas, es contar con el goleador Claudio Pizarro, quien vive sus últimos años como jugador profesional.

El ex Bayern Múnich y Chelsea, entre otros, milita en Werder Bremen, donde es ídolo y lucha por salvarlo del descenso en la Bundesliga.

En Perú saben que es difícil que el artillero de 41 años regrese, pero el arquero y capitán de Alianza Lima, Leao Butrón, abrió una cuota de esperanza a los fanáticos.

"Hay interés de Alianza Lima en que venga Claudio Pizarro. Hace muchos años me dijo que estaba cómodo allá y yo entendí que sería complicado estar un tiempo aquí. Quiero pensar que serían dos o tres meses y jugando en Lima, sería interesante. Ojalá no descienda pero si eso sucede, no va a cambiar la carrera que tiene Claudio", dijo el meta a Depor.