El calvario de Iván Rossi en River Plate: "Me molesta estar apartado del plantel"

Iván Rossi atraviesa un complejo momento en su carrera como futbolista profesional. El ex volante de Colo Colo no es considerado por Marcelo Gallardo en River Plate y entre apartado del plantel junto a otro compañero y un preparador físico.

Tras su breve paso por el Cacique, Rossi regreso al club dueño de su pase, pero no encontró espacio en el equipo del Muñeco y fue relegado a trabajar fuera del plantel. Es por esto que el argentino no esconde su malestar: "Es complicado estar apartado del plantel, sobre todo para mi cabeza. Me molesta. Nos está tocando entrenar solos con Sibille y la verdad se hace muy difícil".

"En ningún momento los dirigentes me dijeron que me apartaban por algún problema contractual, así que asumo que debe ser decisión del técnico y lo respeto totalmente. Me gustaría estar entrenando con el grupo, pero lamentablemente ya me acostumbré a esto y hay que cerrar los ojos y darle para adelante", agregó en conversación con Closs Continental.

Eso sí, Rossi entiende la decisión técnica de Gallardo y realizó una fuerte autocrítica: "Yo no le hecho la culpa para nada al técnico, pero tampoco digo que no rendí por culpa mía. Quizás me agarró de muy chico el paso grande que hice desde Banfield a River, y no tomé la dimensión del paso que había dado".

"Marcelo siempre me habló de frente y me dijo que era un buen jugador y un gran cinco, pero que no rendía al nivel que él quería en los entrenamientos. Que yo no le demostraba esas ganas de estar, un poco quizás porque no caía en el lugar que estaba", añadió.

Por último, el ex albo confesó que existe una posibilidad para jugar en la MLS en el futuro inmediato: "Ahora mi representante está en Estados Unidos tratando de cerrar alguna oferta, esperemos que se pueda dar para poder empezar a entrenar con algún equipo. Pero más allá de todo esto tengo buena relación con Gallardo y con todo el plantel, y sé que son decisiones del club que hay que respetar".