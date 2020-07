El Balón de Oro 2020 no se entrega: France Football confirma que no hay premio por la crisis sanitaria mundial

La revista France Football y Grupo L’Équipe tomaron la drástica decisión y el Balón de Oro 2020 no se entregará debido a la pandemia del coronavirus y la crisis sanitaria generada por el Covid-19.

La pandemia ha costado la vida de más de 600 mil personas en el mundo, situación que para los organizadores, junto a los parones del fútbol, hace imposible elegir a los sucesores de Lionel Messi y Megan Rapinoe.

“Porque un año tan único no puede, y no debe, ser tratado como un año ordinario. En caso de duda, es mejor abstenerse que persistir. Debido a que la equidad que prevalece para este título honorario no se pudo preservar, en particular a nivel estadístico y también en la preparación, ya que todos los aspirantes al premio no se podían ser tratados de la misma forma y algunos vieron cómo su temporada se redujo radicalmente y otros no. Entonces, ¿cómo podemos comparar lo incomparable?”, informó France Football.

Agregaron que “no queríamos colocar en la lista de premios un asterisco indeleble del estilo “trofeo ganado en circunstancias excepcionales debido a la crisis de salud de Covid-19”. Siempre preferiremos un esguince pequeño (a nuestra historia) a una cicatriz grande”.

Complementaron: “sólo dos meses (enero y febrero), de los once generalmente requeridos para formarse una opinión y decidir entre los mejores, es demasiado poco para evaluar y juzgar, dado que los otros partidos tuvieron lugar - o tendrá lugar - después en otras condiciones y formatos (a puerta cerrada, cinco sustituciones, Final a 8 en Champions y Europa League en un sólo partido) demasiado lejos del panorama habitual. No podemos confiar en las temporadas paralizadas, con tantas modificaciones especiales, para elegir lo mejor. ¿Lo mejor de qué, por cierto? No sería digno de nuestra historia”.

Rapinoe, Balón de Oro junto a Messi en 2019.

Y sentencian que “la historia del Balón de Oro es demasiado valiosa para correr el riesgo de dañarla con un ejercicio tambaleante. En estos tiempos agitados, tomar un descanso es un lujo y una necesidad inestimable. Para que el fútbol, en su conjunto, recupere ímpetu e ímpetu, pasión y emoción”.

De esta forma, el Balón de Oro será interrumpido por primera vez en la historia desde su creación en 1956. La FIFA suspendió en mayo la entrega de su versión, el premio The Best.