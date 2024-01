La polémica se instaló en el mundo del fútbol. Una investigación llevada a cabo por medios franceses llegó a la conclusión que Lionel Messi habría ganado el Balón de Oro 2021 gracias a una fuerte presión del que entonces fuese su club, el Paris Saint-Germain.

Medio como Le Monde aseguraron que le directiva del PSG, liderada por Nasser Al-Khlaïfi, se habría propuesto llevar a Messi a su séptimo Balón de Oro a través de una fuerte campaña que supuso regalos y viajes para el ex editor de France Football (revista que otorga el premio), Pascal Ferré.

Misteriosamente, Ferré dejó hace un año su puesto en la publicación que organiza el evento a mejor jugador de la temporada, para integrar el departamento de comunicación del PSG, por lo que las sospechas sólo se han acrecentado.

El séptimo premio para Lionel Messi no sería la única cosecha que habría obtenido el Paris Saint-Germain de esta provechosa relación. Además, durante el tiempo de Ferré en France Football, se habrían hecho un sinfín de publicaciones favorables para el club de la Ciudad de la Luz.

Proceso judicial

Las revelaciones han hecho que el hecho deje el ámbito deportivo y pase al judicial. En efecto, la fiscalía parisina está investigando esta conexión, la que podría llevar a un ejemplar castigo.

Cabe recordar que la premiación del Balón de Oro de 2021 fue polémica. En aquel entonces, Lionel Messi terminó ganando el trofeo a mejor jugador de la temporada por sobre Robert Lewandowski, delantero polaco que, por ese entonces, militaba en el Bayern Munich, y que no se cansaba de hacer goles.

Lionel Messi ganó en aquella instancia por tan sólo un punto porcentual de los votos y en su discurso de premiación, el argentino alabó a Lewandowski, quien, sin embargo, al tiempo le tiró la bronca a la Pulga. “Pidió un Balón de Oro para mí, pero no me votó en el The Best”, dijo, picado, el delantero bailarín.

Al tiempo, ambos se encontraron en un partido del Mundial de Qatar, donde Messi le habría recriminado sus palabras, ante lo que el polaco se habría excusado. Al menos esa es la versión que ha salido de los documentales argentinos sobre la Copa del Mundo obtenida por los trasandinos.

Ahora, con esta nueva información, posiblemente Lewandowski vuelva a tener mucho qué decir sobre el trofeo. Aunque, el tiempo ha pasado y nada hará cambiar de manos al Balón de Oro 2021… ¿o sí?

¿Cuántos Balones de Oro ha ganado Lionel Messi?

El argentino ha ganado un total de ocho premios a mejor jugador de la temporada (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023), convirtiéndose en el jugador que más veces ha levantado el trofeo. Le sigue, en la lista histórica, Cristiano Ronaldo, con cinco Balones de Oro (2008, 2013, 2014, 2016 y 2017).

¿Crees que Lionel Messi merecía el Balón de Oro 2021? ¿Crees que Lionel Messi merecía el Balón de Oro 2021? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cómo fue la primera temporada de Lionel Messi en Inter Miami?

Lionel Messi jugó un total de 14 encuentros con la camiseta del Inter Miami en este 2023, donde convirtió once goles y entregó cinco asistencias. Además, con Miami el rosarino ganó la Leagues Cup 2023.

Toda la actualidad del deporte chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.