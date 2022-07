El lateral español del Arsenal, Héctor Bellerín, está haciendo todo lo posible para regresar al Real Betis de Manuel Pellegrini, donde estuvo en calidad de préstamo durante la exitosa temporada pasada.

Su amigo y ex compañero en el equipo verdiblanco, Borja Iglesias, dice que todos quieren que regrese: "Lo del crowfunding para ficharle era coña pero la verdad es que me lo voy a plantear".

"Ayer, al salir de la Ciudad Deportiva, la gente me preguntaba si iba a venir Héctor y se ofrecían para ponerse a recaudar dinero con una hucha", añadió.

Luego, reveló: "Se ha afeitado el bigote y no se lo va a dejar hasta que vuelva al Betis. Tiene muchas ganas de volver".

Y al parecer Bellerín podría salirse con la suya, pues a un año de finalizar su contrato, los gunners estarían dispuestos a rescindirle para que vaya al Betis.

Edu, director deportivo del Arsenal, señaló en The Athletic: "Si piensas 'oh, no hay problema, vamos a exponer al jugador esta temporada un poco más y luego lo vendemos'... hay que ser realistas. No quieres vender al jugador. Hay que evitar ese año de más con el problema dentro del club, en el vestuario, caro, sin rendir".

"Lo siento si hay que pagar. Dejar marchar es mejor, porque ese jugador puede estar tapando a otro", añadió.

Bellerín estuvo más de una década en el Arsenal y ahora está dispuesto incluso a bajarse el sueldo para poder competir en el equipo del Ingeniero.