¿Quiénes pensaban que después de tres años y medio en el Real Madrid, Eden Hazard tendría números tan discretos? Apenas 72 partidos y poco más de tres mil minutos en la cancha por un jugador el que el cuadro merengue pagó 115 millones de euros. Las lesiones y otras mentas, incluso el sobrepeso y la explosión de Vinicius Jr, atentaron contra el belga.

Pero lo bueno de este 2022 es que hay un Mundial a partir del domingo. Qatar 2022 aparece como la gran oportunidad de redimirse para aquellos que han estado en las sombras. Y el propio Hazard lo reconoce en diálogo con Diario Marca, cuando le consultan si el "último tren" es el que arranca este domingo.

"Sí, claro. Tengo que demostrar a todos que puedo jugar al fútbol. La gente tiene dudas de lo que puedo hacer, pero yo no. (Soy) un buen chico, pero que en tres años no ha tenido suerte. Y un buen jugador, que sólo tiene que jugar más al fútbol", sentencia el extremo de 31 años, que hoy tiene un valor de mercado de apenas 7,5 millones de euros.

La respuesta de Hazard a las críticas



La expectativa explica la crítica que hoy recae sobre Eden Hazard. Y él lo entiende. "¡Claro! Es normal. Soy un jugador que no ha jugado muchos partidos en tres años. Lo puedo entender. Tengo que demostrar cuando juego, sean cinco minutos, diez o quince. Quiero jugar y cuando lo haga tengo que hacerlo bien", asume El Duque.

En ese sentido, Hazard no reniega de la decisión de haber aceptado salir del Chelsea, donde era Pelé. "Tengo la suerte de jugar al fútbol en el mejor equipo del mundo. Y ya está. Lo sigo valorando así y no sólo porque juego en el Real Madrid, sino porque juego al fútbol y es lo que quiero hacer en la vida", sentencia.

¿Se irá Hazard del Real Madrid?



Aunque permanentemente ha estado vinculado a una posibilidad de regresar al Chelsea, Eden Hazard asegura que nadie lo ha llamado de Stamford Bridge. Pero también asume que sus días en el Real Madrid van llegando al final, aunque le quede contrato vigente por una temporada más en Valdebebas.

"En enero es imposible (partir), porque tengo familia y me gusta la ciudad. Pero en verano es posibe que me vaya. Tengo un año más de contrato y es decisión del club. Si el club me dice 'Eden, gracias por los cuatro años, pero te tienes que ir', lo tengo que aceptar porque es normal. Pero a mí me gustaría jugar más, demostrar más que puedo jugar, que soy un buen jugador", explica el belga.

Hazard explica el sobrepeso



Pero quizás el capítulo más incómodo que vivió Eden Hazard fue al regresar después de su primera temporada en Real Madrid y las imágenes denotaban un evidente sobrepeso. El Duque mira hacia atrás y se mantiene incólume en su explicación. "Eso siempre ha pasado. Todas las temporadas son iguales conmigo", advierte.

"Durante la temporada tengo que trabajar y jugar al fútbol, pero, cuando tengo tres semanas para descansar, yo descanso, y no voy a cambiar. Esta historia fue hace cuatro años, aunque fue la realidad, pero luego hice dos meses increíbles antes de la lesión", recuerda el extremo.

"Después no he tenido suerte por el confinamiento y por muchas cosas, como muchas lesiones en el segundo año... Pero durante diez años en el Chelsea jugué 500 partidos sin lesiones ni nada, y luego en dos años todas estas lesiones... Es algo que no puedo explicar. ¿Por qué? Puf", completa.