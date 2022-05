El abogado ecuatoriano Jorge Sosa aseguró que Chile tiene ventaja de entrada en el caso de Byron Castillo: La FIFA verá el asunto por el Código de Disciplina y no por el Código de Ética, donde se sancionan a las Federaciones y no a los jugadores.

Ecuatoriano experto en reglamento FIFA dice que no habrá imparcialidad por caso Byron Castillo: "No soy optimista, el Código de Disciplina permite castigar por no tener cuidado pese a las alertas"

La teleserie sobre la nacionalidad de Byron Castillo está marcando peak de sintonía. La FIFA está en plena resolución del caso, que puede dejar a Ecuador fuera del Mundial si se detectan las irregularidades que la Federación de Fútbol de Chile presentó ante el máximo organismo internacional.

En ese aspecto, el abogado ecuatoriano Jorge Sosa, experto en Derecho Internacional y del reglamento FIFA, aseguró que conoce al detalle las reglas de la FIFA y que perfectamente pueden jugar en contra de Ecuador, incluso aunque la FIFA determine que la Federación Ecuatoriana de Fútbol no cometió dolo al hacer jugar a Castillo por su selección.

"El estatuto FIFA le concede responsabilidad a la Federación no solamente por la intencionalidad. Dice textualmente si es por negligencia o por cualquier otro acto del jugador. Es decir, según mi criterio jurídico, es que incluso lo hace responsable del Código de Disciplina hasta por la culpa leve a la Federación", comenzó explicando en entrevista con el medio Wuan Plus.

Esto lo explica con manzanas. "Puedes decir que no hubo intención, no hubo negligencia, pero Chile puede decir entre comillas "usted no tuvo el cuidado que debe tener un buen padre de familia", que es el tema al que se le asimila la culpa leve", manifestó, agregando que "si usted no tuvo el cuidado pese a las alertas, eso sí lo hace responsable. Esos criterios sí están en el Código de Disciplina".

Añade que "es preocupante, pues Chile no tiene que demostrar la intencionalidad de la Federación de emplear al jugador a sabiendas, puede demostrar que no tuvo el buen cuidado. Es decir, esa culpa leve que lleva a insertar a un jugador cuya nacionalidad se encuentra cuestionada. Eso puede ser un poquito peligroso".

Por lo mismo indica que "contrario a otros colegas, yo no soy tan optimista, sinceramente. FIFA pudo haber dicho yo no tengo jurisdicción o abrir un expediente ante el Comité de Ética, el que lleva los procesos contra jugadores individuales. Pero fue ante el Comité de Disciplina, que sí prevé sanciones contra Federaciones. Y que esa sanción, según el mismo Código de Disciplina, es la pérdida de puntos o derrotas de todos los partidos que jugó Byron Castillo. Eso sí nos dejaría fuera del Mundial".

Insiste que el Código de Disciplina juega a favor de Chile. "No se trata de escoger las pruebas, según el Código dice cualquier medio de prueba. Y dice que la FIFA puede evaluar discrecionalmente, con toda la carga de prueba que puede tener Chile. Ecuador no debe hacer solamente una defensa bajo la sentencia judicial, debe demostrar que no hay ninguna duda que es ecuatoriano, que reside y se comporta como cualquier ecuatoriano, para que no queda duda que no hay un hecho fraudulento".

Finalmente, quiso mirar bajo el agua. "No creo que la FIFA sea tan neutral, ojo, pueden haber intereses geopolíticos o económicos muy grandes, se juega mucho dinero y eso puede tener algún tipo de influencia dentro de este Comité Disciplinario o en el Tribunal Arbitral", cerró.