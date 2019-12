Dirigente destroza a Leo Valencia en Brasil: "Infelizmente no le gusta a la hinchada"

En un verdadero dolor de cbeza se ha convertido la estadía de Leonardo Valencia en Botafogo. El mediapunta chileno no ha podido consolidarse en la titularidad y su alto sueldo ha motivado la peor reacción de parte de la dirigencia.

Y específicamente de Carlos Augusto Montenegro, integrante de la comisión de fútbol y ex presidente del Fogao, quien explicó las razones por las que pretende que el jugador nacional se vaya del equipo, a falta de seis meses para el término de su contrato.

"Hablaremos con él, ver qué busca en su vida, si busca otro equipo. No exigiremos nada. Lo importante para la gente es que se produzca un alivio económico. Es un jugador que, infelizmente, no le gusta a la hinchada. No se adaptó a Botafogo, estuvo lleno de altibajos", criticó el dirigente carioca.

Las puertas quedaron abiertas para el Leo. "Creo que es mejor comenzar una nueva vida, para ser sincero. Hay que pagarle todas las deudas y liberarlo. A ver si acepta. La idea es conversar con él y liberarlo", explicó Montenegro.

Valencia dejó Palestino después de una positiva temporada para llegar en 2017 a Botafogo, donde ha tenido una campaña irregular y acumula 83 partidos y seis goles.