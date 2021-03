Director Deportivo del Sevilla, Monchi, trató sin asco de "llorón" a Ronald Koeman

Barcelona le ganó categóricamente 2-0 al Sevilla metiéndose otra vez en carrera para ganar la Liga de España y dejó atrás la dolorosa derrota por goleada ante el PSG, algo que tenía mal al camarín culé.

No obstante lo claro de la victoria azulgrana, las cámaras de Movistar captaron cuando el Director Deportivo del cuadro andaluz, Ramón Rodríguez Verdejo, más conocido como Monchi, se refirió a Ronald Koeman no en muy buenos términos.

El ex arquero, y hoy hombre fuerte del Sevilla, se refirió al nerlandees tratándolo derechamente de llorón y además, se la agarró con el árbitro del partido.

Todo ocurrio cuando el juez del partido le puso tarjeta amarilla al jugador del Sevilla, Diego Carlos, ante lo cual Monchi aseguró "han tenido efecto las declaraciones del llorón".

El dirigente y ex arquero estaba en las gradas del Sánchez Pizjuán, y claramente no estaba en sus días más tranquilos, porque no sólo se las agarró con Koeman, también enloqueció cuando Messi le cometió falta a Koundé, pidiendo la expulsión del argentino.

Esta historia continuará este miércoles cuando el Barcelona reciba al Sevilla en el Camp Nou, en la revancha de la semifinal ida donde los culés cayeron 0-2, por lo que se volverán a ver las caras Monchi y Koeman ¿qué dirá el otro?