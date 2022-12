La selección argentina cuenta las horas para la final de Qatar 2022 frente a Francia, duelo pactado para este domingo 18 de diciembre, desde las 12:00 horas. La Albiceleste va por el tercer título planetario, la anhelada Copa del Mundo para Lionel Messi.

En la conferencia de prensa trasandina habló el arquero Emiliano Martínez. Dibu se saca la presión del partido más importante de su vida y elogia a Messi, con quien ha tenido una especial relación durante este Mundial con flores mutuas durante el desarrollo de la competencia.

“Nos gusta que digan que el otro equipo es favorito, porque no nos sentimos menos que nadie. Si tenemos una buena noche defensiva tenemos chances de llevarnos el título”, dijo Dibu.

Agregó que “nosotros tenemos la ventaja que tenemos al mejor jugador del mundo, y jugar con cuatro o cinco defensores es lo mismo, porque tenemos buen pie”.

“A Messi lo veo feliz, como todo argentino. Vi un gran Leo en la Copa América, de lo mejor que vi en mi vida. En este Mundial lo veo mejor, física y futbolísticamente. Lo veo bien y eso nos ayuda muchísimo”, complementó.

El meta añade que “esto es una locura, nosotros arrancamos perdiendo con Arabia, teníamos la misma ilusión, pero fue un balde de agua fría. Fuimos mejorando partido a partido, primero queríamos pasar primero. Con Australia sufrimos, con Holanda nos ayudó los penales, fue un camino difícil. Pero dijimos después de Arabia que no íbamos a dejar al país en malas condiciones e íbamos a dar todo para jugar una final del mundo”.

Francia y Kylian Mbappé

Por otro lado, Dibu Martínez analizó al rival y le bajó el perfil a la polémica frase lanzada hace unos meses por Kylian Mpabbé, quien sostuvo que “en Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa”.

“Lo estuvimos viendo a Francia, porque nos podía haber tocado en octavos. Los tenemos bien vistos, son los campeones del mundo. No es un gran jugador, de tres cuartos son peligrosos, tienen grandes defensores, un gran arquero. No es sólo un jugador. Los recaudos los tenemos. Sabemos lo buenos que son arriba, pero vamos a intentar hacer nuestro juego. Francia es mucho más que Mbappé”, manifestó Martínez.

Dibu sentenció que “Mbappé tal vez dijo eso del nivel de Sudamérica porque no jugó ahí. Si no tenés la experiencia es difícil comentar, pero no pasa nada con lo que dijo. Ellos saben que es una selección de nivel mundial y nos respetan por eso”.

