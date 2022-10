El martes pasado el delantero argentino, Hernán Barcos, tuvo uno de esos días que jamás olvidará y probablemente tampoco los hinchas del Alianza Lima.

El popular equipo incaico venció por la cuenta mínima al Ayachucho como visita en el estadio Ciudad de Cumaná por la fecha 18 de la Primera División de Perú, siendo Barcos la gran figura del encuentro.

El ex Gremio, LDU y Palmeiras, entre otros, marcó el único gol del encuentro a los 15 minutos tras una asistencia de Lavandeira.

Luego, en el epílogo del partido, se puso al arco tras la expulsión del portero Ángel Campos, y colaboró para mantener el cero y permitir que su equipo se llevara el triunfo.

Pero no sólo eso. El jugador de 38 años efectuó un movimiento en modo piquero en medio del encuentro que provocó las risas de sus compañeros y luego se hizo viral en redes sociales.

Tras el partido, Barcos señaló: "Es hermoso, muy emocionante porque se trabaja mucho. Un sacrificio bárbaro en una cancha difícil. La gente también hizo un sacrificio bárbaro que nos acompaña a todos lados”.

“Nosotros tenemos que devolverles un poquito de todo ese sacrificio a nuestra gente. Hoy se van a casa contentos. El domingo tenemos otra final que nos puede dar el Torneo Clausura”, añadió.

Finalmente, sobre su decisión de ponerse bajo los tres palos, comentó: "Siempre me gustó atajar pero no con tanta presión. Hay que ayudar en lo que uno pueda. Siempre que hay un ‘picado’, voy al arco. Y me gusta salir, por eso, me tuve confianza”.