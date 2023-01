El defensor central formado en Universidad Católica y seleccionado Sub 20 de la Roja fue anunciado como nuevo refuerzo del club español donde en su minuto militó Guillermo Maripán. El jugador, que no ha debutado con la UC, se integrará a los Babazorros tras el Sudamericano en Colombia.

Una tremenda noticia recibió el fútbol chileno este martes 10 de enero, ya que tendrá un nuevo representante en el siempre exigente balompié europeo. Se trata de Sebastián Pino, ya que el Deportivo Alavés de La Liga de España anunció su fichaje por lo que queda de temporada y para las tres siguientes.

El joven defensa central criollo, que está próximo a cumplir 20 años, es formado en la prolífera cantera de Universidad Católica y recientemente fue nominado por Patricio Ormazábal para defender a la selección chilena Sub 20 en el Sudamericano de la categoría que se jugará en Colombia y que arranca este 19 de enero, y ya está pactada su llegada.

La primera misión del zaguero, que no ha debutado todavía con la camiseta cruzada, será competir con la Roja Sub 20 en el campeonato sudamericano, y una vez finalice el torneo no volverá a San Carlos de Apoquindo sino que tomará un avión directo a Vitoria-Gasteiz, la capital de la comunidad autónoma del País Vasco que está en el norte de España.

Desde el elenco en el que Guillermo Maripán jugó entre 2017 y 2019, al que también llegó procedente de Universidad Católica, informaron que Pino "estará en dinámica del primer equipo" y que "se incorporará tras el Sudamericano", que está pactado para finalizar a comienzos de febrero.

Así juega el chileno Sebastián Pino que llega al Deportivo Alavés

El comunicado de Alavés para anunciar la llegada de Pino

El Deportivo Alavés ha llegado a un acuerdo con Sebastián Pino para la incorporación del joven defensor chileno por lo que resta de temporada y tres más.

Pino [Santiago de Chile, 28/01/2003] es un imponente central de 1’95m de estatura formado en Universidad Católica de Chile e internacional con el combinado Sub-20 de su país, con el que disputará ahora el campeonato Sudamericano de la categoría.

Considerado como uno de los zagueros con más proyección de Sudamérica, Pino aterriza ahora en Vitoria-Gasteiz para vivir su primera experiencia en el extranjero. Estará en dinámica del primer equipo y se incorporará una vez finalice el Sudamericano.

¡Bienvenido al Deportivo Alavés, Seba!